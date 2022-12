Stand: 06.12.2022 21:00 Uhr Sicherheitslandung am Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen hat es am Dienstagabend eine Sicherheitslandung gegeben. Der Airbus A320 war auf dem Weg von Lanzarote nach Hamburg. Laut Feuerwehr soll es an Bord Probleme mit dem Fahrwerk gegeben haben. Die Maschine landete sicher und verletzt wurde niemand.

