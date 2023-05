Stand: 18.05.2023 15:58 Uhr Sicherheitsdienstleister will Wartezeiten am Flughafen verkürzen

Der Sicheitsdienstleister FraSec sucht jetzt gemeinsam mit der Bundespolizei in einer "Taskforce" nach Lösungen, um die Wartezeiten am Hamburger Flughafen zu verringern. Unter anderem unterstützen Beamte der Bundespolizei FraSec an möglichen Stellen - und es werden Luftsicherheitsassistenten von anderen Standorten dazugeholt. Der Flughafen hatte zuletzt die Arbeit von Bundespolizei und FraSec deutlich kritisiert. Immer wieder hatten sich in den vergangenen Tagen lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle des Hamburger Flughafens gebildet - unter anderem, weil Personal fehlte.

