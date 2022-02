Shopping in Hamburg: Ab heute ohne 2G, aber mit FFP2-Maske Stand: 12.02.2022 06:33 Uhr Es soll die große Erleichterung für Hamburgs Händlerinnen und Händler sein: Seit heute ist Beschränkung, dass nur Geimpfte und Genesene in die Läden dürfen, aufgehoben. Allerdings muss man jetzt FFP2-Maske beim Shopping tragen.

Shoppen ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis: Jetzt reicht in Hamburg für das Betreten von Geschäften eine FFP2-Maske. Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sowie die Beschäftigten in den Verkaufsstellen oder Ladenlokalen benötigen nur medizinische Masken, heißt es in der aktualisierten Hamburgischen Corona-Eindämmungsverordnung. Ebenfalls gestrichen ist die seit Ende November geltende 2G-Regel für Märkte.

Kein Umsatzwunder erwartet

Im Einzelhandel rechnet allerdings kaum jemand damit, dass die Geschäfte von Sonnabend an nun alle wieder voll sind. Der Februar gehört schon unter normalen Bedingungen zu den umsatzschwächsten Monaten im Einzelhandel. Das Citymanagement erwartet, dass die Besucherzahlen in der Innenstadt trotzdem einen kleinen Sprung nach oben machen.

Vor allem für die Verkäuferinnen und Verkäufer wird das Geschäft aber nun wieder einfacher: Sie könnten sich aufs Beraten konzentrieren statt auf 2G-Kontrollen, betonte der Handelsverband Nord.

Mehr Zuschauer in Hallen und Stadien

Ebenfalls seit Sonnabend stehen in der Eindämmungsverordnung nun auch offiziell die bereits per Ausnahmegenehmigung festgelegten Teilnehmer- und Zuschauerregelungen für Veranstaltungen und Sportevents. Demnach dürfen in geschlossenen Räumen grundsätzlich 2.000 Personen teilnehmen - plus die Zahl jener Gäste, die auf 30 Prozent der noch verfügbaren Sitz- oder Stehplätze untergebracht werden können, insgesamt jedoch höchstens 4.000 Personen. Im Freien gelten die gleichen Regeln - allerdings dürfen zusätzlich so viele Menschen teilnehmen, wie auf 50 Prozent der noch freien Plätze sitzen oder stehen können, insgesamt jedoch höchstens 10.000 Personen.

