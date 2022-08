Stand: 30.08.2022 13:29 Uhr Sexualdelikt: 29-Jährige in Eißendorf angegriffen

In Eißendorf ist eine 29-Jährige in der Nacht zum Sonnabend Opfer eines Sexualdelikt geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie gegen 3.30 Uhr im Bereich der Bushaltehaltestelle Rabenstein an der Kreuzung Dahlengrund/Marmstorfer Weg von dem Täter attackiert. Die Frau schrie um Hilfe und konnte sich befreien. Der Täter flüchtete Richtung Außenmühlenpark. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Der Täter soll etwa 1,85 Meter groß sein, schwarze Haare und einen dunklen Vollbart gehabt haben. Er soll ein blaues T-Shirt und eine helle Hose getragen haben. | Sendedatum NDR 90,3: 30.08.2022 14:00