Server-Probleme behindern Homeschooling in Hamburg Stand: 11.01.2021 13:22 Uhr In Hamburg sollen die meisten Schülerinnen und Schüler in Hamburg wegen der Corona-Pandemie jetzt zu Hause digital unterrichtet werden. Doch am Montag gab es massive technische Probleme.

Der Fehlstart in die zweite Homeschooling-Woche im neuen Jahr betraf viele Schulen über die ganze Stadt verteilt. Aber nicht nur Hamburg war betroffen. Der bundesweite Schulserver IServ ging in die Knie. Offenbar hatten sich zuviele Klassen gleichzeitig angemeldet. So war es nicht möglich Videokonferenzen zu eröffnen oder ihnen beizutreten. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler zu Hause war also auf diesem Weg nicht erreichbar.

AUDIO: Massive Probleme beim Homeschooling in Hamburg (1 Min)

An den Hamburger Gymnasien sind im Schnitt immerhin rund 90 Prozent im Homeschooling. Inzwischen soll IServ aber zum Teil wieder funktionieren. Doch damit sind nicht alle Probleme behoben. Denn es gibt beim Digital-Unterricht in Hamburg gleich mehrere Baustellen: Die Schulbehörde arbeitet etwa am Ausbau der WLAN-Netze in den Schulen und daran, dass die Schul-Anschlüsse mehr Daten übertragen können. Auch viele Schulen müssen nachbessern: Sie müssen noch veraltete Server austauschen.

