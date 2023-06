Stand: 05.06.2023 15:00 Uhr Seniorin wird von Auto schwer verletzt

In Eppendorf ist eine Seniorin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Rollator in der Sudeckstraße unterwegs und hatte offenbar am Straßenrand eine Pause gemacht. Ein Autofahrer erfasste sie beim Abbiegen, dabei wurde die ältere Frau eingeklemmt. Feuerwehrleute retteten sie und brachten sie in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.06.2023 | 15:00 Uhr