Stand: 06.06.2023 16:00 Uhr Seniorin verstirbt nach Unfall im Krankenhaus

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Eppendorf ist das Opfer gestorben. Die 84-Jährige war am Montagnachmittag in der Sudeckstraße mit ihrem Rollator unterwegs gewesen. Eine Autofahrerin übersah die Frau beim Ausparken und erfasste sie. Dabei wurde die Seniorin eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie am Dienstag im Krankenhaus verstarb.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.06.2023 | 16:00 Uhr