Seniorin fährt mit Pkw gegen Friseursalon

In Groß Flottbek ist eine Seniorin am Sonnabend mit ihrem Pkw gegen die Fassade eines Friseursalons gefahren. Die 81-Jährige hatte gegen 12 Uhr in der Waitzstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren, kam von der Fahrbahn ab und fuhr quer über den Gehweg der belebten Einkaufsstraße. Dort rammte das Auto einen Ascheimer und eine Sitzbank, ehe es gegen das verdunkelte Schaufenster des Salons prallte. Menschen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden: Sowohl Angestellte und Kunden des Salons als auch die Fahrerin kamen mit dem Schrecken davon, wie NDR 90,3 berichtet.

Unfall beim Einparken in der Waitzstraße Hamburg Journal - 30.03.2019 19:30 Uhr Ein Seniorin ist am Sonnabend mit ihrem Pkw gegen einen Friseursalon gefahren. Laut Zeugenaussagen soll die 81-Jährige beim Einparken die Kontrolle über das Auto verloren haben.







Unfallschwerpunkt Waitzstraße

In den vergangenen Jahren waren mehrfach Autos von der Waitzstraße abgekommen und gegen anliegende Geschäfte gefahren. Auch der Friseursalon war bereits betroffen. Oft waren Rentner am Steuer, die beim Rangieren ihrer Automatikwagen in den Parklücken offenbar so in Stress gerieten, dass sie Gas und Bremse verwechselten.

Umbau für 1,7 Millionen Euro

Vor drei Jahren reagierte die Stadt: Für etwa 1,7 Millionen Euro wurde die Straße umgebaut. Unter anderem wurden Bäume und verstärkte Bänke am Straßenrand der Einkaufsstraße am S-Bahnhof Othmarschen als Pkw-Barrieren aufgestellt. Ende 2018 wurden die Arbeiten nach knapp zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen. Im aktuellen Fall haben die Maßnahmen nicht gegriffen: An der Unfallstelle vor dem Friseursalon gab es keinen Poller.

