Stand: 08.08.2019 17:57 Uhr

Seniorenwohnanlage in Eidelstedt brennt

In einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Eidelstedt mit 46 Wohnungen ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr im Halstenbeker Weg eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach der Seniorenwohnanlage. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Aufgrund des starken Qualms wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Offenbar alle Bewohner gerettet

Mehrere Dutzend Bewohner konnten aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, noch ist die Lage unübersichtlich. Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger sagte aber am frühen Abend, dass offenbar alle Bewohner rechtzeitig rausgeholt werden konnten.

Insgesamt sollen weiter über 100 Feuerwehrleute an der Einsatzstelle sein. Wodurch der Großbrand in der Seniorenanlage mit insgesamt 46 Wohnungen ausgelöst wurde, ist noch unklar. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch Stunden andauern.

Feuer in Eidelstedter Altenheim NDR 90,3 - 08.08.2019 18:00 Uhr Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Eidelstedt: Dort ist in einem Seniorenwohnheim ein Feuer ausgebrochen. Ingmar Schmidt berichtet.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.08.2019 | 17:30 Uhr