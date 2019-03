Stand: 28.03.2019 13:44 Uhr

Senioren fordern Beleuchtungsoffensive von Marc Hoffmann

In Städten und Gemeinden gibt es offenbar ein Problem, das gar nicht allen bekannt ist: Vor allem ältere Menschen beklagen sich über schlecht beleuchtete Straßen in der Dunkelheit. In Hamburg hatten der Seniorenbeirat des Bezirks Hamburg-Nord und mehrere Initiativen deshalb am Mittwoch zu einem Protestmarsch aufgerufen - mit Taschenlampen.

Lichtkegel zucken wirr über den schummrig-grauen Gehsteig. Margret Minks hat gleich zwei kleine Taschenlampen mitgebracht: "Einige Straßen sind wirklich so dunkel, da muss man gucken, dass man nicht fällt. Das ist immer das Problem."

Um kurz vor 19 Uhr ist es noch nicht ganz dunkel. Normalerweise hat sie die kleinen Handlampen nicht dabei, erzählt die Rentnerin, nur heute - für den Protest: "Das kostet den Staat ja auch Geld, wenn die Leute fallen und sich etwas brechen." Meistens lägen die Fußwege im Dunkeln, angeleuchtet würden die Straßen für die Autofahrer, meint sie. "Wenn viele Autos fahren, ist es immer hell." Die Laternen in ihrem Stadtviertel seien zum Teil zu hoch angebracht, beklagt sich Margret Minks. Das Licht reiche nicht immer bis zum Boden.

Kritik gab es auch schon in Kiel

Am Ende sind es mehr als 40 Senioren, die sich dem kleinen Protestzug angeschlossen haben. Zwei Polizeibeamte in Leuchtwesten begleiten den vergleichsweise unauffälligen Demonstrationsmarsch durch ein paar Nebenstraßen im Hamburger Stadtteil Eppendorf.

Auch aus anderen Ecken Norddeutschlands waren in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden wegen spärlicher Straßenbeleuchtung zu hören. Nach heftiger Kritik vor einigen Jahren hat zum Beispiel die Stadt Kiel mit dem Ausbau von Straßenlampen begonnen.

Laternen zu schwach eingestellt?

Die Rentnerin Ursula Berger ist vor mehr als zehn Jahren aus München nach Hamburg gezogen. Sie erzählt, dass ihr der Unterschied sofort aufgefallen sei. In der Hansestadt leuchte es grundsätzlich weniger: "Es ist wirklich dunkel, oder sagen wir mal: dämmrig." Zwar stünden schon an einigen Stellen Laternen, trotzdem sehe man oft die Wege nicht richtig. Die ganze Lichtstimmung sei so, dass man sich "durchtasten und durchwuschteln" müsse.

Sie vermutet, dass die Laternen zu schwach eingestellt sind. Und endlich formiere sich sichtbarer Widerstand, freut sie sich.

Forderung: Abstand der Laternen verringern

Aufgerufen zur kleinen "Licht-Demo" hat die Vorsitzende des Seniorenbeirats im Bezirk Hamburg-Nord, Petra Sellenschlo. Es gehe hier um ein wichtiges Anliegen für eine wachsende Bevölkerungsgruppe, sagt sie. Die konkrete Forderung an den Senat und die Bürgerschaft: Der Laternenabstand soll korrigiert werden: "Man hat diese Laternen alle 60 Meter gestellt. Sie beleuchten unzureichend die Bürgersteige. Und sie könnten sie mit beleuchten, wenn sie alle 30 Meter ständen."

Die Senioren wollten mehr Licht, damit sie die Stolperfallen auch sehen könnten, argumentiert die 68-Jährige.

Politik wehrt sich gegen eine Pauschalkritik

Eine andere Frau streckt plötzlich ihren Arm in die Höhe und deutet demonstrativ auf eine Laterne: "Da oben brennt die Lampe nicht. Da hinten leuchten sie, aber hier nicht." - "Das ist eine Sparmaßnahme, der Bürgermeister spart", wirft ein anderer Demonstrant ein. Es sieht aber eher nach einem technischen Defekt aus.

Auf eine allgemeine NDR Anfrage teilte das Bezirksamt Nord mit: Das städtische Tochterunternehmen "Hamburg Verkehrsanalagen GmbH" kümmere sich um Hinweise auf möglicherweise schwach ausgeleuchtete Straßenabschnitte. Wenn der Seniorenbeirat konkrete Schwachstellen benenne, werde man dem auch nachgehen. Eine Pauschalkritik, Hamburgs Straßen seien schlecht ausgeleuchtet, helfe nicht weiter.

Wahlkampfthema Licht?

Der Aufruf zum Eppendorfer Lichtprotest hat auch mit den anstehenden Wahlen in der Hansestadt zu tun, gibt Mitorganisatorin Sellenschlo zu. Im Mai finden Bezirkswahlen statt, im kommenden Jahr wird eine neue Bürgerschaft gewählt. "Wir können ja eine wundervolle Vorlage geben: Wahlkampfthema Licht", sagt Sellenschlo. Und aus der Gruppe kommt dann noch die halb ernst, halb als Spaß gemeinte Ergänzung: "Wir überlegen uns aber schon einmal, lebensverlängernde Maßnahmen, damit wir den Erfolg auch noch sehen."

Es kann den Rentnern nicht schnell genug gehen. Weitere Proteste für eine bessere Straßenbeleuchtung planen sie für den kommenden Herbst.

