Stand: 18.01.2024 18:20 Uhr Senatsempfang zur Handball-EM - Spiele in Hamburg seit Mittwoch

Seit Mittwoch finden Hauptrunden-Spiele der Handball-Europameisterschaft auch in Hamburg statt. Am Donnerstag gab es einen Senatsempfang für die Teams. Sportsenator Andy Grote (SPD) hatte Vertreterinnen und Vertreter der Mannschaften und der Verbände ins Rathaus geladen. Er betonte dort die Wichtigkeit für die Stadt, sportliche Großereignisse auszurichten. Die deutsche Nationalmannschaft wird nicht in Hamburg spielen. Dafür freuen sich die Fans aus Dänemark, Schweden, Norwegen und den Niederlanden auf kurze Wege zu den Spielen ihrer Teams.

