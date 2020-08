Stand: 29.03.2019 21:22 Uhr - NDR 90,3

Senatsempfang zu 100 Jahren Volkshochschule

Hamburg hat am Freitag im Großen Festsaal des Rathauses das 100-jährige Bestehen der Hamburger Volkshochschule gefeiert. Neben 400 prominenten Gästen aus Politik, Bildung und Kultur gratulierten auch die Präsidentin des deutschen Volkshochschulverbandes, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Auch Volksbühne, Universität und Bücherhallen wurden gegründet

Bürgermeister Tschentscher erinnerte in seiner Rede an den demokratischen Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg: freie Wahlen, Mitbestimmung und Bildung für alle - das waren die Themen damals. In Hamburg wurden 1919 neben der Volkshochschule auch die Universität, die öffentlichen Bücherhallen und die Volksbühne gegründet.

Demokratie braucht Bildung - das war das Motto

Gründungsmotto damals: Demokratie braucht Bildung - das ist auch heute noch aktueller Anspruch der Volkshochschule, die allein in Hamburg im vergangenen Jahr mehr als 107.000 Teilnehmende in 8.800 Veranstaltungen und Kursen zählte.

Kramp-Karrenbauer lobt Jubiläumsangebot

Geschäftsführerin Marlene Schnorr wies darauf hin, dass die Volkshochschule heute die größte Anbieterin von Deutschkursen für Zugewanderte sei. Verbandspräsidentin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer lobte das Hamburger Jubiläumsangebot mit dem Themenschwerpunkt "Komplizen für die Zukunft". Darin geht es um wichtige Zukunftsthemen, die die Stadt bewegen.

