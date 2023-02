Stand: 08.02.2023 19:30 Uhr Senatsempfang: Hilfe für Menschen mit Behinderung

Die Senatskoordinatorin für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Ulrike Kloiber, hat am Mittwoch ins Rathaus eingeladen. Thema war unter anderem, wie Inklusion auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden kann. Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) würdigte inklusiv arbeitende Hamburger Unternehmen. Trotz vieler Arbeitloser mit Schwerbehinderung blieben laut der Agentur für Arbeit ein Viertel aller Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung unbesetzt. Kloiber will in Zukunft noch mehr Unternehmen für Inklusion zu gewinnen und hob die Potenziale von Menschen mit Behinderung hervor.

