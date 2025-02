Stand: 05.02.2025 19:51 Uhr Senatorin Bekeris stellt neue Schulstatistik vor

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg steigt weiter- wenn auch leicht abgeschwächt. Insgesamt besuchen aktuell etwa 221.000 Kinder und Jugendliche allgemeinbildende Schulen. Etwa 3.000 mehr als im Vorjahr. Im laufenden Schuljahr wurden mehr als 19.000 Kinder eingeschult. Im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren gehen die Anmeldungen an den Grundschulen aber leicht zurück. Der Anteil der Kinder mit Wurzeln im Ausland steigt. In etwa 35 Prozent der Familien wird zu Hause überwiegend kein Deutsch gesprochen. Darauf will die Schulbehörde verstärkt mit Sprachförder-Programmen reagieren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.02.2025 | 19:30 Uhr