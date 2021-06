Senat will 5.000 Kitaplätze an Hamburgs Schulen schaffen

Stand: 08.06.2021 14:33 Uhr

Der Hamburger Senat will in den kommenden fünf Jahren an Schulen mehr als 5.000 Kita-Plätze schaffen. Dazu sollen an mindestens 50 Schulstandorten bestehende Kitas erweitert oder neu etabliert werden.