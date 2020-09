Stand: 22.09.2020 14:07 Uhr - NDR 90,3

Senat verlangt mehr Disziplin von Feiernden

Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen in Bars hat der Senat eindringlich an feiernde Hamburgerinnen und Hamburger appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. Die Zahlen zeigten, dass es die mit Abstand meisten Neuinfektionen in der Altersgruppe der 21- bis 40-Jährigen gebe, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung.

Eine Infektion zog 100 Kontakte nach sich

Die Gesundheitsämter stelle das vor ganz neue Herausforderungen und die Kontaktverfolgung sei sehr aufwendig. Als Beispiel nannte Leonhard eine Person, die sich in der Bar "Katze" angesteckt hatte. Sie habe danach Begegnungen in Ihrem Wohnheim, beim Fußballtraining und in der Berufsschule gehabt - über 100 Menschen hätten daraufhin Informiert werden müssen.

Leonhard erinnert an AHA-Regeln

Insgesamt kristallisierten sich Bars und Kneipen derzeit in Hamburg als Verbreitungsstätten des Virus heraus, ließ die Senatorin durchblicken. Strengere Auflagen soll das erstmal aber nicht nach sich ziehen – zumindest noch nicht. Aber die Regeln müssten disziplinierter eingehalten werden, wenn das Feiern erlaubt bleiben soll: Masken tragen, Abstand halten, Kontaktdaten vollständig und wahrheitsgetreu in Bars und Kneipen hinterlassen.

Der Appell von Leonhard ging gleichzeitig an die Gastronomen. Wer sich nicht an die Auflagen halte, dessen Laden werde geschlossen. Unabhängig davon, wie viele Corona-Fälle es gerade in der Stadt gebe.

