Senat legt Pläne für Jugendhaftanstalt vor

Der Hamburger Senat hat seine Pläne für die Errichtung einer Jugendanstalt in der Justizvollzugsanstalt Billwerder vorgelegt. Ab spätestens 2027 soll die Anstalt fertig sein. 200 Haftplätze für jugendliche Strafgefangene werden dann zur Verfügung stehen.

Hamburg baut Jugendhaftanstalt in Billwerder NDR 90,3 - 31.07.2019 07:00 Uhr Autor/in: Van Koeverden Anette Der Senat hat die Pläne für eine Jugendanstalt in der Justizvollzugsanstalt Billwerder vorgelegt. Spätestens ab 2027 soll es dort 200 Haftplätze für jugendliche Strafgefangene geben.







Steffen: Bessere Resozialisierung und Arbeitsbedingungen

Justizsenator Till Steffen (Grüne) verspricht sich unter anderem eine bessere Resozialisierung, bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und eine bessere Unterbringung für die jugendlichen Strafgefangenen. "Wir können die ganze bauliche Struktur so schaffen wie es den neuesten Erkenntnissen aus Praxis und Wissenschaft entspricht", sagte Steffen im Gespräch mit NDR 90,3. Man müsse die Konzepte nicht an bereits bestehende Strukturen anpassen, sondern andersherum: "Die baulichen Strukturen entstehen nach den vollzuglichen Konzepten", so der Justizsenator.

Justizbehörde will Jugendanstalt mieten

Die neue Jugendanstalt soll ein Berufsentwicklungszentrum mit zehn Werkstätten, einem EDV-Bereich und einer eigenen Sporthalle bekommen. Gebaut wird das Gebäude in den kommenden acht Jahren von der Sprinkenhof GmbH. Die Justizbehörde will es künftig mieten. Die Gesamtkosten liegen bei 164 Millionen Euro.

