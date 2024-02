Stand: 20.02.2024 17:00 Uhr Senat erlässt Vorkaufsrecht für Niendorf

In den Streit um eine stärkere Bebauung Niendorfs hat jetzt der Senat eingegriffen. Im Umfeld der U-Bahn-Haltestelle Joachim-Mähl-Straße hat er ein Vorkaufsrecht erlassen. In dem Gebiet mit Einfamilienhäusern sichert er sich Grundstücke für Geschoss-Wohnungsbau und eine durchgängige Grünverbindung. Das geht aber nur, wenn die Eigentümer und Eigentümerinnen verkaufen wollen. Eine Bürgerinitiative sorgt sich dagegen vor zu viel Wohnungsbau in Niendorf.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 20.02.2024 | 17:00 Uhr