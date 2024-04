Stand: 11.04.2024 19:43 Uhr Senat ehrt ausgezeichnete junge Handwerker aus Hamburg

Der Hamburger Senat hat am Donnerstag die Leistungen acht junger Handwerkerinnen und Handwerker gewürdigt. Sie hatten sich im vergangenen Jahr bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk in ihrem jeweiligen Gewerk gegen die bundesweite Konkurrenz durchgesetzt. Neben dem Präsidenten der Handwerkskammer, Hjalmar Stemmann, gratulierte auch Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD) am Mittag im Kaisersaal des Rathauses. Ausgezeichnet wurden unter anderem eine Malerin- und Lackiererin, eine Maßschuhmacherin und ein Gerüstbauer aus Hamburger Ausbildungsbetrieben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.04.2024 | 19:30 Uhr