Senat bringt Entwurf für Haushaltsplan in Bürgerschaft ein Stand: 07.09.2022 07:15 Uhr Mehr als 37 Milliarden Euro - so viel Geld will der Hamburger Senat in den kommenden beiden Jahren ausgeben. Der Haushaltsplanentwurf wird heute offiziell in der Bürgerschaft eingebracht.

Die Sozialbehörde und die Schulbehörde sind die teuersten für die Stadt. Allein die Sozialbehörde soll mehr als neun Milliarden Euro in den kommenden beiden Jahren bekommen.

Investitionen in die Infrastruktur

Wichtig auch: Die Stadt will künftig mehr investieren, zum Beispiel in den Ausbau von U- und S-Bahn, in Schulen, Straßen und Brücken. Das hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs gesagt. Insgesamt geht es um knapp fünf Milliarden Euro in zwei Jahren.

Zweifel bei Rechnungshof und Opposition

Der Rechnungshof hat bereits Zweifel daran angemeldet, dass diese Pläne realistisch sind. Häufig mangele es an Personal und Zeit in den Behörden, um Bauvorhaben zu planen. Kritik kommt auch von der Opposition. CDU-Haushaltsexperte Thilo Kleibauer bemängelt etwa, dass einige zusätzliche Ausgaben nur möglich sind, weil die Stadt etwa Gewinne aus Unternehmensbeteiligungen hat, wie etwa bei Hapag-Lloyd. Darauf ausruhen dürfe man sich aber nicht.

Abstimmung über Haushalt kurz vor Weihnachten

Nach der Generaldebatte heute werden die Ausschüsse der Bürgerschaft in den kommenden Monaten über die Etats der einzelnen Behörden beraten. Kurz vor Weihnachten dann muss die Bürgerschaft final über den Haushalt abstimmen.

