Stand: 25.02.2025 20:01 Uhr Senat beschließt neue Strategie zur Klimaanpassung

Der Hamburger Senat hat am Dienstag eine neue Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels beschlossen. Bei Extremwetterereignissen sollen dadurch Infrastruktur und Menschen besser geschützt werden. Vorgesehen ist laut Umweltbehörde etwa eine bessere Vorsorge für Sturmfluten, Starkregen, Hitze und Dürre. Der Senat will unter anderem den Hochwasserschutz und die Regenversickerungsmöglichkeiten verbessern, mehr Bäume pflanzen und auch Privatpersonen bei der Klimaanpassung zuhause beraten.

