Senat beschließt Grundplan für neuen Stadtteil Grasbrook

Stand: 06.12.2022 18:02 Uhr

Der Grasbrook soll ein neuer Hamburger Wohnstadtteil werden - und zwar 2030, also in rund sieben Jahren. Noch ist er Hafengebiet, auf dem schon mal kräftig abgerissen wird. Am Dienstag hat der Senat für den Grasbrook einen Grundplan beschlossen.