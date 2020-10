Senat berät über Umsetzung neuer Corona-Beschränkungen Stand: 30.10.2020 07:34 Uhr In Hamburg berät der rot-grüne Senat heute in einer Sondersitzung über die konkrete Umsetzung der von Bund und Ländern vereinbarten harten Corona-Auflagen.

Im Anschluss an die Sondersitzung wollen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die zuständigen Senatorinnen und Senatoren voraussichtlich gegen 13 Uhr die Öffentlichkeit informieren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz auf dieser Seite per Livestream.

Von Montag an sollen bis Ende des Monats alle Restaurants und Kneipen wieder schließen, genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios und Kinos. Veranstaltungen werden gestrichen. Bei Sportwettkämpfen werden keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Offen bleiben sollen dagegen Schulen, Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel und Friseurläden.

Kontaktbeschränkungen gelten in Hamburg bereits

Das bei einer Videokonferenz von den Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch verabredete Kontaktverbot steht in Hamburg nicht mehr zur Debatte. Es gilt in der Hansestadt bereits seit Anfang der Woche. Demnach dürfen sich im privaten Bereich, auf der Straße und in der Gastronomie nur noch maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen. Ausnahmen bei der Zahl der Haushalte gibt es nur für sogenannte Patchworkfamilien und für Kinder unter zwölf Jahren.

