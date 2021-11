Seit 25 Jahren im Einsatz: Mitternachtsbus hilft Obdachlosen Stand: 06.11.2021 15:19 Uhr Decken, Stullen, Tee und Herzlichkeit für Obdachlose: Seit 25 Jahren fährt der Mitternachtsbus der Diakonie durch die Hamburger Innenstadt.

Jeden Abend von 20 bis 24 Uhr besucht ein Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die obdachlosen Menschen dort, wo sie leben: in Fußgängerzonen, unter Brücken und an Kirchen. An Bord haben sie Kaffee, Tee, Kakao, Brötchen, Kuchen, Decken und Schlafsäcke - aber vor allem menschliche Wärme.

"Neben der Grundversorgung geht es vor allem um den Kontakt und die Zuwendung zu den Menschen, die in der Öffentlichkeit leben, mit denen aber kaum jemand spricht", sagt Projektleiterin Sonja Norgall. Bis zu 160 obdachlose Menschen können die Helferinnen und Helfer so bei jeder Tour erreichen.

Meist sind es alleinstehende Männer

An den Grundbedürfnissen der Menschen auf der Straße hat sich in den vergangenen Jahren wenig geändert. Ein Unterschied zu 1996: Viele der offiziell rund 2.000 Obdachlosen auf Hamburgs Straßen kommen mittlerweile aus Osteuropa. Und: Die Zahl derer, die durch das Hilfsraster der Sozialsysteme fallen, steigt, so die Ehrenamtlichen. Meist seien es alleinstehende Männer.

Einer von ihnen ist Sven, 47 Jahre alt und gebürtiger Hamburger. Ihm steht der zweite Winter auf der Straße bevor. Der Mitternachtsbus sein "eine sehr wichtige Sache." Es gebe viele Menschen, die ganz ohne Geld auf der Straße stünden und sich nichts zu essen kaufen könnten. "Es sollte ein bisschen mehr Liebe geben", meint Peter, der einst als Elektroinstallateur gearbeitet hat und den eine Psychose aus dem "normalen" Leben gerissen hat. Seit Juli schläft der 51-Jährige nun auf einer Isomatte in einem Hauseingang. Zum Mitternachtsbus komme er regelmäßig: "Ich bin dankbar dafür, dass es dieses Angebot gibt. Die Leute sind sehr nett."

Aus Spenden finanziert

Gegründet wurde der Mitternachtsbus, der zu 100 Prozent aus Spenden finanziert wird, vom damaligen Landespastor Stephan Reimers. "Anfang der 1990er waren viele Obdachlose in der Stadt. Die große Wohnungsnot war auch eine Folge der Wende", erinnert sich Reimers in einem Interview. Er und ein Team aus Ehrenamtlichen rund um das Spendenparlament wollten den Obdachlosen helfen und gründeten das Straßenmagazin "Hinz&Kunzt", die "Rathauspassage" und eben den "Mitternachtsbus".

Beatrix Breede ist seit 15 Jahren im Einsatz - immer donnerstags. "Wir haben einige, mit denen wir gern Pläuschchen halten und die wir schon seit Jahren kennen. Die sind dankbar, dass wir kommen und äußern das dann auch. Das ist das Schöne daran", sagt Breede. "Wir geben jedem, egal ob er obdachlos ist oder nicht." Bedürftig sei bedürftig - egal in welchem Maße.

"Dankbar, dass ich helfen kann"

Ihre Kollegin Berit, die tagsüber in einem großen Energiekonzern in der Marketingabteilung arbeitet, freut sich vor allem über die Reaktionen der Menschen, die ihr bei den Touren begegnen. "Da kommt so viel zurück! Ich bin sehr dankbar, dass ich hier helfen kann", sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Der Mitternachtsbus ist nicht die einzige nächtliche Hilfe in Hamburg: Zwischen 19 Uhr und 24 Uhr fährt außerdem der Kältebus des Vereins CaFée mit Herz e.V. auf flexiblen Routen durch Altona, die Innenstadt und das gesamte Stadtgebiet. Wer in diesem Zeitraum hilfsbedürftige Menschen auf der Straße sieht, möge das mobile Team unter der Telefonnummer 0151 65683368 informieren. Tagsüber kann die Hotline der Hamburger Sozialbehörde 040 428285000 gewählt werden.

