Stand: 08.05.2023 06:00 Uhr Segelschiff läuft im Hamburger Hafen auf Grund

Nach dem Hafengeburtstag ist ein Dreimaster auf dem Weg zu seinem Liegeplatz am Fischereihafen in Altona auf Grund gelaufen. Die "Atlantis" war dort auf ein sogenanntes Stack - einen aufgeschütteten Damm - aufgelaufen. Schlepper befreiten das 57 Meter lange Segelschiff. Von den 13 Menschen an Bord wurde niemand verletzt. Bis der Schaden untersucht ist, erhielt das holländische Traditionsschiff ein Auslaufverbot.

