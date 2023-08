Segelschiff "Sea Cloud Spirit" wieder in Hamburg Stand: 10.08.2023 07:00 Uhr Das Segelschiff "Sea Cloud Spirit" ist wieder im Hamburger Hafen. Der Dreimaster legte am Donnerstagmorgen an der Überseebrücke an. Am Abend verlässt er Hamburg wieder.

Die "Sea Cloud Sprit" ist ein Kreuzfahrtschiff mit Segeln. Der Dreimaster ist 125,7 Meter lang und 17,2 Meter breit. Er kann bis zu 136 Passagiere in 69 Kabinen aufnehmen. Getauft wurde das Schiff 2021 in Palma de Mallorca.

Wegen Sturm "Zacharias": Zwischenstopp in Bremerhaven

Unterwegs ist das Schiff aktuell auf einer Reise von Kiel über Oslo nach Hamburg. Wegen des Sturms lief das Kreuzfahrtschiff am Montag nicht Sylt, sondern Bremerhaven an. In Hamburg ist die "Sea Cloud Spirit" an der Überseebrücke zu sehen. Um 18 Uhr soll sie wieder ablegen. Am 14. August ist ein weiterer Stopp in Hamburg geplant, ebenfalls an der Überseebrücke (Ankunft 7 Uhr, Abfahrt 18 Uhr).

"Sea Cloud Spirit": Lange Bauphase

Die Geschichte des Schiffes begann im Jahr 2007. Der Hamburger Reeder Hermann Ebel, Inhaber und Co-Geschäftsführer von Sea Cloud Cruises, entschloss sich damals zum Bau eines dritten Schiffes seiner Flotte von Segelkreuzfahrtschiffen. 2007 begann der Bau. 2010 ging die Werft pleite, das Projekt kam zum Erliegen. Auf der Werft blieb ein halbfertiges Schiff: ein nur teilweise ausgebauter Rumpf. Erst acht Jahre später, 2018, gelang es einem Hamburger Konsortium, diesen zu kaufen, um daraus ein fertiges Schiff für Sea Cloud Cruises zu machen.

Die Umweltschutzorganisation NABU lobt das Schiff dafür, dass es als Antrieb auf Windkraft setzt. Allerdings müssten im Hafen auch Motoren laufen, weil der Segler laut NABU keinen Landstromanschluss hat.

