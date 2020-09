Stand: 07.09.2020 14:21 Uhr - NDR 90,3

Segelschiff "Peking" vor den Toren Hamburgs

Sie war 1911 in Hamburg vom Stapel gelaufen, segelte später 34 Mal um Kap Hoorn und lag über 40 Jahre als Museumsschiff in New York: Die historische Viermastbark "Peking" kehrt heute in ihre Heimat zurück. In Hamburg soll der Großsegler künftig das Aushängeschild des geplanten Deutschen Hafenmuseums auf dem Kleinen Grasbrook sein. Verfolgen Sie die weitere Reise der "Peking" hier per Video-Livestream.

Heute kehrt der Viermaster "Peking" nach Hamburg zurück. Drei Jahre lang wurde das Schiff in Wewelsfleth restauriert.

Am Morgen und am Vormittag wurde die "Peking" von Schleppern aus der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) nach Twielenfleth im Landkreis Stade gebracht. Dort wartet sie nun auf die Flut - und damit auch auf ihre Weiterfahrt.

Die "Peking" selbst hat kein AIS. Verfolgen Sie die Position über die beiden Schlepper "Wulf 5" und "Taucher O Wulf 3".

Jubel am Störsperrwerk

Für Mathias Kahl, Vorstandsmitglied des Vereins "Freunde der Peking", ist die Verholung der Peking ein sehr emotionaler Moment. Sein Vater fuhr auf dem Schiff zur See.

Die erste Herausforderung hat die "Peking", die zuletzt drei Jahre lang für 38 Millionen Euro aufwendig restauriert wurde, bereits genommen. Als der Segler am Morgen das Nadelöhr Störsperrwerk passierte, brandete Jubel und Applaus auf. Denn hier gilt: Die Natur ist der Chef. Nur bei Hochwasser passt die 115 Meter lange "Peking" durch das kleine Sperrwerk, das die Stör mit der Elbe verbindet. Es ist mit 22 Metern nur sieben Meter breiter als die "Peking". Deshalb begann die letzte Reise des Großseglers auch schon morgens in aller Frühe. Zusätzlich mussten die Quermasten, also die Rahen des Großseglers, gebrasst, also weggeklappt werden. Sonst hätte die "Peking" nicht durch das Tor gepasst.

Mit zwei Schleppern Richtung Hamburg

Für Niklas Pfaff, Projektleiter der Werft Wewelsfleth, gab es viele Überraschungen bei der Renovierung der "Peking". Vor allem die giftigen Stoffe, die während der Arbeiten gefunden wurden, führten zu Problemen.

Nach dem Passieren des Störsperrwerks kam das nächste Manöver: Die Rahen wurden erneut gebrasst, also wieder quer zum Schiff gestellt. Dabei wurden mit Hilfe von Brasswinden die Querstangen am Mast in einen 90-Grad-Winkel zum Schiff gestellt. Weiter ging es in Begleitung der beiden Schlepper "Wulf 3" und "Wulf 5" die Elbe hinauf. Die kräftigen Schlepper waren notwendig, um die "Peking" ordentlich manövrieren zu können. Die zwei Schlepper brachten die "Peking" ein Stück elbaufwärts bis Twielenfleth im Landkreis Stade.

Mit dem Abendhochwasser in den Hamburger Hafen

In Twielenfleth geht es dann nach etwa fünfstündiger Pause weiter. Zwar hat die Bark lediglich einen Tiefgang von vier Metern, laut Kapitän Ben Lodemann ist die Flut aber trotzdem notwendig, um das Schiff sicher nach Hamburg zu bringen: "Der Liegeplatz in Hamburg hat auch nur genau diesen Tiefgang für das liegende Schiff. Wir haben aber auch Schlepper dabei und die brauchen etwas Manövrierraum. Und da warten wir jetzt auf das Wasser, um genug Platz zum Manövrieren zu haben." Bis dahin liegt das Schiff allerdings nicht vor Anker, sondern befindet sich weiter in Fahrt. Andere Boote sollten daher einen Abstand von mindestens 50 Metern zur Peking einhalten.

Mit dem Abendhochwasser geht es später vorbei an Wedel und Blankenese bis vor die Elbphilharmonie, wo die Peking gegen 18 Uhr gedreht wird, um dann rückwärts zu ihrem Liegeplatz vor dem Hamburger Hafenmuseum bugsiert zu werden. Gegen 19 Uhr soll die Heimkehr des neuen Wahrzeichens der Hansestadt nach insgesamt 88 Jahren abgeschlossen sein. Verfolgt wird die Überführung der Bark von Tausenden entlang der Elbe, denn viele Orte entlang der Route eignen sich als Spotter-Plätze.

Viermaster ist mehr als 100 Jahre alt

Die "Peking" wurde 1911 bei Blohm+Voss gebaut. Sie gehört zu den legendären Flying P-Linern der Reederei F. Laeisz, die für ihre Geschwindigkeit und ihre Sicherheit berühmt waren. Vor knapp drei Jahren wurde das Schiff aus New York nach Deutschland geholt, wo es bei der Peters Werft in Wewelsfleth aufwendig restauriert wurde. Zuvor lag der Viermaster marode am Pier des South Street Seaport Museums.

