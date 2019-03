Stand: 31.03.2019 08:29 Uhr

Seenotretter "Hamburg" auf Kiel gelegt

Erstmals nach 35 Jahren wird es wieder einen Seenotrettungskreuzer mit den Namen "Hamburg" geben. Mit der Kiellegung am Jungfernstieg begann am Samstagabend offiziell der Bau. Die Taufe ist in Hamburg für den April 2020 geplant. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) stationiert das 28 Meter lange Spezialschiff danach auf Borkum.

Ehrenmedaille soll Seenotrettern Glück bringen

An einem Schott in der Nähe des Kiels legte NDR Moderatorin Anke Harnack die Ehrenmedaille des Hamburger Senats - den Admiralitätsportugaleser - ein. Er wurde in den Rumpf eingeschweißt und wird nun bei jedem Einsatz mitfahren. "Die Medaille soll Schiffbauern und Seenotrettern gleichermaßen Glück und Gesundheit verheißen", sagte Harnack. Als "Kind der Küste" gefalle ihr diese Tradition sehr.

Zur Kiellegung erzeugte die Freiwillige Feuerwehr Finkenwerder eine Wasserleinwand auf der Binnenalster. Darauf zeigten die Seenotretter Bilder ihrer Arbeit. Die Finkwarder Speedeel gab der Zeremonie den musikalischen Rahmen.

Finanzierung mithilfe von Spenden

Mit der Aktion "Spendemanöver: Hamburg wird Seenotretter!" rufen die Seenotretter die Hamburger auf, sich an der Finanzierung des Neubaus zu beteiligen. Die Kiellegung fand deshalb nicht wie sonst üblich auf der Bauwerft statt. Die niedersächsische Fassmer-Werft brachte die erste Sektion des Rumpfes mit ersten Spanten zum Anleger der Alsterschifffahrt am Jungfernstieg. Auch wenn die DGzRS ihren Sitz in Bremen habe, sei Hamburg von besonderer Bedeutung für die Seenotretter, heißt es in einer Mitteilung. Rund 20.000 Hamburger unterstützen demnach die Seenotretter mit regelmäßigen Spenden, und knapp 900 Sammelschiffchen haben ihren "Liegeplatz" in der Hansestadt.

28 Meter lang soll das Schiff werden und mit seinen knapp 4.000 PS bis zu 40 Kilometer pro Stunde erreichen. Einsatzgebiet der neuen "Hamburg" werden die Emsmündung und weite Teile der Deutschen Bucht sein. "Der Neubau löst auf unserer westlichsten Station Borkum die "Alfried Krupp" ab, die nach dann 32 Einsatzjahren außer Dienst gestellt wird", erläuterte Ralf Brinker, Vormann der künftigen "Hamburg".

DGzRS: Mehr als 2.000 Einsätze pro Jahr

Die DGzRS ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält sie rund 60 Seenot­rettungskreuzer und -boote auf 55 Stationen zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten einsatzbereit. Pro Jahr fahren die Seenotretter mehr als 2.000 Einsätze.

Mehr zu diesem Thema sehen Sie auch heute Abend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Weitere Informationen Seenotretter müssen 2018 seltener helfen Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat ihre Einsatzzahlen für 2018 präsentiert. Die akuten Notfälle auf See gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück. (16.01.2019) mehr Seenotretter "Hamburg" soll gebaut werden Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger lässt nach 30 Jahren wieder einen Seenotrettungskreuzer mit dem Namen "Hamburg" bauen. Der soll voraussichtlich ab 2020 im Einsatz sein. (10.08.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.03.2019 | 19:30 Uhr