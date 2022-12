Stand: 01.12.2022 17:00 Uhr Sechs Verletzte nach Busunfall in Eppendorf

Bei einem Busunfall in Eppendorf sind am Donnerstagnachmittag sechs Menschen leicht verletzt worden. Auf der Heinickestraße Ecke Ludolfstraße musste der Busfahrer plötzlich stark bremsen. Einige Fahrgäste stürzten, zwei kamen in ein Krankenhaus. Unter den Verletzten ist auch ein Baby. Für die Bergungsarbeiten musste die Polizei die Ludolfstraße in Richtung Stadtpark sperren, dadurch kam es zu längeren Staus.

