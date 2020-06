Sechs Corona-Fälle auf Frachter im Hamburger Hafen

Corona-Fälle auf Frachter

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.06.2020 18:00 Uhr

Am Dienstag ist das Frachtschiff "Grande Cotonou" in Hamburg eingelaufen. Nachdem alle Seeleute an Bord getestet wurden, ist klar: Sechs sind infiziert. Tanja Richter berichtet.