Stand: 28.05.2024 16:17 Uhr Science City in Bahrenfeld öffnet am Sonnabend ihre Tore

Zwölf Forschungseinrichtungen in Bahrenfeld laden am Sonnabend dazu ein, Labore und Experimentierhallen zu besichtigen. Am ersten Science City Day können Besucherinnen und Besucher den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von 11 bis 19 Uhr auf dem Forschungscampus DESY über die Schulter gucken. Außerdem gibt es Wissenschaftsshows und ein Bühnenprogramm. Komplexe Forschung soll so erlebbar und verständlich gemacht werden, wie Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag sagte. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

