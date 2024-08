Stand: 10.08.2024 15:56 Uhr Schwimmer am Allermöher See vermisst: Taucher und Boote im Einsatz

Großeinsatz der Rettungskräfte am Allermöher See: Dort haben Augenzeugen DLRG und Feuerwehr alarmiert, als ein Schwimmer plötzlich nicht mehr zu sehen war. Jetzt sind mehrere Boote und Taucher bei der Suchaktion im Einsatz. Erst vor zwei Tagen war ein zehnjähriges Mädchen in der Elbe untergegangen und wird seitdem vermisst.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.08.2024 | 16:00 Uhr