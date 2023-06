Stand: 01.06.2023 12:27 Uhr Schwimmdock 10 von Blohm + Voss soll nicht zurück nach Hamburg

Der Hamburger Hafen verliert offenbar das bekannte Schwimmdock Nummer 10 von Blohm + Voss. Schon vor rund zwei Jahren haben Schlepper das rund 300 Meter lange Dock nach Berne an die Weser gebracht. Jetzt will der Blohm+Voss-Mutterkonzern es dort lassen. Das hat Lürssen bei der dortigen Gemeinde beantragt. Dock 10 wurde in Hamburg vor allem dafür genutzt, Kreuzfahrtschiffe und Mega-Yachten zu überholen und zu reparieren.

