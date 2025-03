Stand: 05.03.2025 12:05 Uhr Schwerverletzter nach Streit in Hamburger Asylbewerberunterkunft

Bei einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Hamburg-Stellingen ist ein 35-jähriger Mann am Dienstagabend durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Schon am Dienstagnachmittag hatten in der Wohnunterkunft an der Kieler Straße zwei Männer gestritten. Am Abend wurde die Polizei dann nochmal gerufen. Diesmal fanden die Beamtinnen und Beamten einen der beiden Männer mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt auf. Noch am Abend konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden.

