Stand: 10.09.2023 10:51 Uhr Schwerer Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Glockengießerwall ist in der Nacht zum Sonntag eine junge Frau schwer verletzt worden. Sie saß in einem Smart, der mit einem anderen Kleinwagen kollidierte. Der mutmaßliche Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Personen in dem anderen Auto wurden leicht verletzt und am Unfallort versorgt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 10.09.2023 | 11:00 Uhr