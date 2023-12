Stand: 07.12.2023 06:28 Uhr Schwerer Verkehrsunfall im Zeppelinstraßen-Tunnel am Flughafen

Bei einem schweren Autounfall in Hamburg-Fuhlsbüttel sind vier Menschen verletzt worden. Ein 22-jähriger Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwebt in Lebensgefahr. Zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer hatte im Zeppelinstraßen-Tunnel am Flughafen am Mittwochabend die falsche Auffahrt genommen - vermutlich lag das am Nebel. Im Tunnel krachte er frontal mit einem Taxi zusammen. Auch der Taxifahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.12.2023 | 06:00 Uhr