Schwerer Unfall mit drei Lkw in Hamburg-Heimfeld

Drei Lkw sind am Mittwochabend in Hamburg-Heimfeld kollidiert. Einer der Lastwagen war mit Benzin beladen, große Mengen des Kraftstoffs liefen bei dem Unfall auf dem Moorburger Bogen aus. Das Fahrzeug hatte zunächst 35.000 Liter Benzin bei einer Raffinerie in Moorburg getankt und war auf dem Weg zur Autobahn 7 in Richtung Hannover.

Tanklaster rast in Lkw NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.03.2019 06:00 Uhr In Hamburg-Heimfeld ist am Mittwochabend ein mit 35.000 Litern Benzin beladener Tanklaster verunglückt. Wegen der großen Explosionsgefahr waren Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz.







Fahrerkabinen krachen ineinander

Mit 60 Stundenkilometern kam der Tanklaster von der rechten Fahrspur ab und rammte dabei zwei hintereinander parkende Lkw. Die Fahrerkabinen krachten frontal ineinander. In beiden Führerhäusern schliefen zur Zeit des Unfalls die Fahrer. Ein Passant, der an der Unfallstelle vorbeikam, leistete gemeinsam mit seinem Kollegen Erste Hilfe. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der dritte leicht verletzte Fahrer blieb auf eigenen Wunsch an der Unfallstelle.

Ausströmender Kraftstoff

Nach der Kollision strömten laut Polizei 20.000 Liter Kraftstoff aus dem verunglückten Tanklaster. Noch bevor die Polizei die Unfallstelle absichern konnte, fuhren mehrere Fahrzeuge durch die Benzinlache auf der Straße. Ein Pkw fing dabei Feuer, der Fahrer blieb unverletzt. Die eintreffende Feuerwehr sprühte einen Schaumteppich auf die Kraftstofflache, um eine mögliche Explosion zu verhindern.

Die Polizei ermittelt nun, warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

