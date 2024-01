Stand: 09.01.2024 12:30 Uhr Schwerer Unfall mit drei Fahrzeugen in Lurup

In Lurup hat es am Dienstag einen schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Ein 24-Jähriger stieß mit einem Car-Sharing-Auto mit einem Transporter und einem Pkw zusammen. Er war stadtauswärts auf der Luruper Hauptstraße unterwegs. Auf der Kreuzung rammte er die beiden Fahrzeuge, die aus der Gegenrichtung kamen und in die Elbgaustraße einbiegen wollten. Laut Zeugenaussagen hatte der 24-Jährige offenbar eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet. Der 24-Jährige und der 74-jährige Fahrer des Pkw wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Fahrer des gerammten Transporters blieb unverletzt.

