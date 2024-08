Stand: 07.08.2024 15:26 Uhr Schwerer Unfall auf Stresemannstraße in Bahrenfeld

Auf der Stresemannstraße in Bahrenfeld ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mindestens drei Menschen wurden dabei verletzt. Derzeit ist die Stresemannstraße zwischen Ruhrstraße und Bahrenfelder Chaussee in beiden Richtungen gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.08.2024 | 15:00 Uhr