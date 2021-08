Schwerer Unfall: Lastwagen fährt Motorradfahrer an Stand: 19.08.2021 15:11 Uhr In Hamburg-Eimsbüttel hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Ein Lkw-Fahrer fuhr auf der Kieler Straße einen Motorradfahrer an. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Die Feuerwehr rückte am Mittag mit einem Rettungswagen und einem Löschfahrzeug an, ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Straße. Es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nahm Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf. Möglicherweise hatte der Lkw-Fahrer das Motorrad bei einem Spurwechsel übersehen.

Bei einem anderen Unfall fuhr ein Bus an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee in ein stehendes Auto. Dabei wurde ein Mensch in dem Pkw verletzt und kam ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.08.2021 | 14:00 Uhr