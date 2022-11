Schwerer Lkw-Unfall im Dreieck Norderelbe Stand: 13.11.2022 11:18 Uhr Auf der A1 am Autobahndreieck Norderelbe ist am Sonntagmorgen ein Lastwagen in die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt. Der Fahrer ist schwer verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Schock im Autobahndreieck Norderelbe: Gegen 4:45 Uhr wechselte ein Lastwagen von der A255 auf die A1. Dort kam der Sattelzug dann plötzlich von der Fahrbahn ab, knallte in die Mittelleitplanke und kippte um, teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg mit. Die Unfallursache ist noch unklar. Der 21-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Laster liegt quer auf der Autobahn

Der Lkw liegt kopfüber auf dem Fahrerhaus und quer auf der Autobahn. Er hat Medienberichten zufolge mehrere Tonnen Lachs geladen. Die Feuerwehr ist vor Ort. Sie hat zuerst auslaufenden Dieselkraftstoff aufgefangen, damit dieser nicht in den Boden sickert. Nun muss der Laster mithilfe eines Krans wieder aufgestellt und geborgen werden.

Polizei rechnet mit stundenlanger Autobahnsperrung

Wie lange die Aufräumarbeiten noch andauern werden, war am Sonntagmorgen noch nicht klar. Es könne aber bis in die Mittagsstunden dauern, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.11.2022 | 08:00 Uhr