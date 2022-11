Schwerer Lkw-Unfall im Autobahndreieck Norderelbe

Stand: 13.11.2022 11:18 Uhr

Auf der A1 in Hamburg ist am Autobahndreieck Norderelbe am Sonntagmorgen ein Lastwagen in die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt. Der Fahrer ist schwer verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern an.