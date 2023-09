Stand: 21.09.2023 09:14 Uhr Schwerer Lkw-Unfall am Loksteder Steindamm

In Lokstedt hat es am Donnerstagmorgen einen schweren Lkw-Unfall gegeben. Gegen 8.20 Uhr ist ein Lastwagen vom Loksteder Steindamm abgekommen. Laut Feuerwehr Hamburg war der Fahrer bewusstlos geworden. Der Lkw rammte dann einen Baum, ein parkendes Auto sowie einen Ampelmast. In einer Bushaltestelle kam der Lastwagen zum Stehen. In der Bushaltestelle wurde eine Person leicht verletzt, sie verschwand allerdings von der Unfallstelle. Der Busverkehr wird um die Bushaltestelle geleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.09.2023 | 09:00 Uhr