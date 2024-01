Stand: 09.01.2024 12:30 Uhr Schwerer Autounfall in Lurup

Am Dienstagvormittag hat es einen schweren Unfall mit drei Autos in Lurup gegeben. Eine Person musste von Rettungskräften aus einem Fahrzeug befreit werden. Mindestens zwei Menschen wurden laut Polizei verletzt, wie schwer ist noch unklar. Die Luruper Hauptstraße war am Vormittag stadtauswärts gesperrt.

