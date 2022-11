Stand: 24.11.2022 15:00 Uhr Schwerer Arbeitsunfall in der Hafencity

Auf einer Baustelle in der Hafencity ist am Donnerstagmorgen ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stürzte drei Meter tief in eine Baugrube. Der 35-Jährige musste beatmet werden und kam dann in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

