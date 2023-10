Stand: 26.10.2023 10:50 Uhr Schwerer Arbeitsunfall in Fischverarbeitung in Hamburg

In einer Fischverarbeitung in Altona hat es am Mittwochabend einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Dabei ist ein 46-Jähriger verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit dem Fuß in einen Schredder geraten. Er wollte offenbar eine Störung beheben, als die Maschine wieder ansprang. Er kam in ein Krankenhaus.

