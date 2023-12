Schwere Sturmflut erreicht Höchststand von 3,33 Meter in Hamburg Stand: 22.12.2023 12:09 Uhr Das Sturmtief "Zoltan" beschäftigt Hamburg weiterhin. Die Wasserstände der Elbe waren am Freitagmittag am Pegel St. Pauli auf bis zu 3,33 Meter über dem mittleren Hochwasser gestiegen.

"Die schwere Sturmflut hat 11.42 Uhr ihren Höchststand am Pegel St. Pauli erreicht. Die Abweichung zum mittleren Hochwasser betrug 3,33 Meter", sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Freitagmittag. Das Wasser läuft nun langsam wieder ab. Damit sei nun auch die Entwarnung für den Bereich herausgegeben worden. Durch die schwere Sturmflut sind der Fischmarkt und umliegende Straßen teils hüfthoch überspült worden.

Hafencity: Zahlreiche Straßen unter Wasser

Auch in der Hafencity standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Das nächste Hochwasser werde zwar noch etwas höher sein als das mittlere Hochwasser. "Aber Sturmflutniveau erreichen wir - so wie es derzeit aussieht - eher nicht." Es gebe in der Region zwar immer noch starken Wind, der das Wasser in die Nordsee und die Flüsse drückt. Doch es scheine so zu sein, dass doch ein bisschen Wasser abfließen kann.

St. Pauli Fischmarkt erneut überflutet

Dutzende Schaulustige versammelten sich auch am Freitag an den Treppen zum St. Pauli Fischmarkt, der wie schon am Donnerstag von der Sturmflut komplett überspült wurde. Geschäfte in der Speicherstadt mussten teilweise eine Zwangspause einlegen.

Wegen der Auswirkungen der schweren Sturmflut war seit dem Morgen der zentrale Katastrophenstab der Hamburger Innenbehörde im Dienst.

Bahnverkehr: Weitere Beeinträchtigungen erwartet

Reisende müssen wegen des Sturms auch am Freitag im Bahnverkehr mit massiven Behinderungen rechnen. Viele Strecken im Norden sind beschädigt - es gibt Verspätungen und Zugausfälle. Die Deutsche Bahn rechnet mit weiteren Einschränkungen im Personenverkehr.

Videos 1 Min Sturmtief "Zoltan" wirbelt den Bahnverkehr durcheinander Zugausfälle und Verspätungen sorgen für einen vollen Hauptbahnhof in Hamburg. Karsten Sekund berichtet. 1 Min

Zugbindung aufgehoben

Fahrgäste sollten sich kurzfristig online über ihre jeweilige Verbindung informieren, hieß es von der Bahn. Zu Ausfällen oder Verspätungen könne es etwa auf den Verbindungen zwischen Hamburg und Frankfurt sowie Hamburg und München kommen. Zudem könnten einige Halte entfallen. Alle Fahrgäste, die am Donnerstag oder Freitag ihre geplante Reise wegen des Sturmtiefs "Zoltan" verschieben müssen, können ihr Ticket laut Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Sperrungen beim Metronom - Busnotverkehr eingerichtet

Die Regionalbahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Tostedt im Landkreis Harburg ist wegen eines Baums im Gleis in beide Richtungen gesperrt. Ein Busnotverkehr sei eingerichtet, teilte die Bahngesellschaft Metronom auf seiner Internetseite mit.

Hamburger Hochbahn ebenfalls betroffen

"Zoltan" hat auch die Hamburger U-Bahnen langsamer werden lassen: Aus Sicherheitsgründen fuhren die U-Bahnen in den Außenbereichen der Strecken nur 40 statt 80 Stundenkilometer, wie die Hochbahn am Freitag mitteilte. Der Verkehr lief den Angaben zufolge dabei weitgehend stabil, es kam vereinzelt zu Verspätungen - vor allem bei der Linie U1. Lediglich für Busse gab es im Elbbereich aufgrund des Hochwassers und damit verbundenen Straßensperrungen Einschränkungen.

Feuerwehr bei vielen Einsätzen

Bis zum frühen Freitagmorgen war die Feuerwehr schon fast 80 mal ausgerückt. Im Stadtteil Altona musste sie einen Mann aus seinem Auto befreien, der vom Hochwasser eingeschlossen war. Als der Wagen aufschwamm, konnte er nicht mehr die Tür öffnen. Die Feuerwehr rettete ihn unverletzt.

Entwurzelte Bäume, fliegende Dachpappe

Durch die vielen Regenfälle der vergangenen Tage war der Boden aufgeweicht, so konnte der Sturm einige Bäume leichter entwurzeln. Gegen 22.20 Uhr stürzte am Donnerstag ein Baum auf drei parkende Autos am Bauerbergweg in Horn. In Hammerbrook wehten Windböen ein etwa 200 Quadratmeter großes Stück Dachpappe und Dämmmaterial eines Geschäftsgebäudes auf die Nordkanalstraße.

Weihnachtsmärkte beobachten Lage

Trotz des sehr stürmischen und regnerischen Wetters in Hamburg wollen die Betreiber der Weihnachtsmärkte ihre Buden wie geplant geöffnet lassen. Die Hütten seien sturmgesichert. Allerdings wolle man sehen, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es zu extrem werde, würden auch Weihnachtsmärkte schließen. Am wichtigsten sei, dass die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher nicht gefährdet sei.

Wohl keine weiße Weihnacht

Insgesamt bleibt es in Norddeutschland bei relativ milden Temperaturen stürmisch und nass. Auch am Wochenende soll es regnerisch bleiben. "Weihnachten wird eher grün sein", so Wetterexperte Frank Böttcher. Heiligabend liege die Temperatur bei etwa acht Grad - "also weit davon entfernt, dass es weiße Weihnachten geben kann".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2023 | 12:00 Uhr