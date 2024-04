Stand: 13.04.2024 07:02 Uhr Schwer verletzte Frau in Neuwiedenthal nach Notruf gerettet

In Neuwiedenthal haben Polizei und Einsatzkräfte am Freitagabend eine schwer verletzte Frau aus einer Wohnung gerettet. Sie brachten sie ins Krankenhaus. In der Wohnung im Albershof nahm die Polizei außerdem einen Mann fest. Er leistete keinen Widerstand. Vorher war bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Zu den Hintergründen will die Polizei noch nichts sagen, die Kriminalpolizei ermittelt.

