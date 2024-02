Stand: 23.02.2024 11:39 Uhr Schweigeminute für Opfer des Ukraine-Kriegs am Sonnabend in Hamburg

Am Sonnabend jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Auch Hamburg gedenkt dann der Opfer des Kriegs. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) und die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka werden um 12 Uhr Uhr an der Ernst-Barlach-Stele am Rathausmarkt Kränze niederlegen. Zur gleichen Zeit ruft der Verein MenscHHamburg zu einer Schweigeminute auf. Beim HVV sollen Busse und Bahnen für eine Minute stehenbleiben.

