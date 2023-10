Schwarzbuch: Viel Geld für Einheitsfeier und Postkarten Stand: 17.10.2023 11:14 Uhr Laternen, die nicht leuchten, weil sie keinen Strom haben und vier Millionen Euro Miete für Räume, die noch nicht bezogen wurden - das sind zwei Hamburger Fälle aus dem neuen Schwarzbuch, das der Bund der Steuerzahler am Dienstag veröffentlicht hat.

Insgesamt sieben Fälle von Geldverschwendung aus Hamburg werden im neuen Schwarzbuch aufgelistet, sagt Sascha Mummenhoff vom Bund der Steuerzahler. Von Kostensteigerungen bei Bauvorhaben bis hin zu überflüssigen PR-Aktionen - wie beim HVV, beim Übergang vom bisherigen Abonnement zum Deutschlandticket. "Sie hätten sich als Abonnent um nichts kümmern müssen - und trotzdem schickt der HVV zwei Mal Postkarten raus, wo draufsteht: Sie brauchen nichts tun, wir sind dran", erklärt Mummenhoff. Fast 216.000 Euro hat diese Postkarten-Aktion offenbar gekostet.

Sieben Millionen Euro für die Einheitsfeier

Außerdem bemängelt der Bund der Steuerzahler die hohen Kosten für die Einheitsparty zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Mit sieben Millionen Euro sei die deutlich teurer gewesen als die Einheitsfeiern anderer Bundesländer in den vergangenen Jahren. Er habe bei vielen Fällen den Eindruck, dass es darum gehe sich ein Denkmal zu setzen - ohne dabei im Blick zu behalten, dass es um Steuergelder gehe, so Mummenhoff.

Überflüssige Brücke und explodierende Baukosten

Weitere Beispiele sind eine Brücke in Barmbek, die für insgesamt 3,3 Millionen Euro neu gebaut wurde, obwohl es in direkter Nähe schon zwei Brücken gibt. Die Miete für das "Haus der Bürgerschaft", in das die Fraktionen 2025 ziehen wollen, wird den Angaben nach mehr als doppelt so hoch wie bisher sein. Kritisiert wird auch die Kostenexplosion für einen Neubau der Universität, der mittlerweile 425 Millionen Euro kosten soll und für den einst 177 Millionen Euro eingeplant waren. Auch die bereits auf mehrere Millionen Euro angestiegenen Mietkosten für ein Gebäude, in das die Staatsanwaltschaft längst eingezogen sein sollte, werden aufgelistet.

Lampen ohne Strom und ein teurer Kreisel

Online findet man außerdem einen Fall aus dem Altonaer Volkspark. Dort sollte eine beliebte Joggingstrecke beleuchtet werden. Die Lampen wurden auch aufgestellt, der Stromanschluss jedoch vergessen. Dort steht auch ein teurer Kreisel in der Kritik, der einer günstigen Ampellösung vorgezogen wurde.

Einmal im Jahr stellt der Bund der Steuerzahler ein Schwarzbuch vor, diesmal schon zum 51. Mal. Darin sind bundesweit beispielhaft 100 Fälle von angeblicher Geldverschwendung aufgelistet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.10.2023 | 12:00 Uhr